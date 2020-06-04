Дебютировали Moto G Fast и Moto E: верные рабочие лошадки

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Motorola, ставшая пионером рынка и создавшая первый мобильный телефон, не может просто так взять и уйти. Надо отдать ей должное — она продолжает сражаться. Но удача отвернулась от нее и множественные просчеты не дают ей поднять голову. Какая судьба ждет сегодняшних дебютантов Moto G Fast и Moto E?

Moto G Fast

Это модель среднего класса с ориентиром на молодежную аудиторию. Интересно, что доступен смартфон только в белом оттенке. Цветового разнообразия ему явно не хватает. Уже по традиции корпус смартфона Motorola получил водоотталкивающее покрытие и на задней панели установили сканер отпечатков пальцев.

Moto G Fast оснастили 6,4-дюймовым дисплеем разрешением HD+, чипсетом Snapdragon 665, 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 32 Гб и аккумулятором емкостью 4000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. Разрешение селфи-камеры составило 8 Мп со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне установили датчики 16 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, 118 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.2).

Имеется порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.0, слот для одной SIM-карты и ОС Android 10 с надстройкой Moto Experience. Оценили Moto G Fast в $199,99 и в США он появится в магазинах с 12 июня.

Мото Е

Бюджетная модель на базе Snapdragon 632, обладающая всего 2 Гб оперативной памяти и собственной дано 32 Гб. В арсенале смартфона экран диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+, дактилоскопический датчик на «спинке», порт microUSB, фронталка на 5 Мп и сдвоенная основная камера 13 Мп (f/2.0) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.2).

Емкость аккумулятора Moto E составила 3550 мАч и руководит работой гаджета операционная система Android 10 с оболочкой Moto Experience. Старт его продаж придется на 12 июня и запросили за него $149,99.

Источник: phonearena