Дефицит iPhone и падение выручки Apple из-за коронавируса. Предполагаемая дата анонса iPhone 9 (iPhone SE 2)

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Apple среди тех компаний, которые неохотно рассказывают о каких-то проблемах и неудачах. Но коронавирус заставил ее изменить своим принципам и расписаться в том, что во втором квартале нынешнего года они не смогут выполнить собственный план по доходности.





Концерн из Купертино выпустил пресс-релиз, где рассказал о проблемах, которые есть у компании из-за распространения коронавируса. Несмотря на то, что фабрики в Китае возвращаются в свой прежний рабочий ритм, происходит этот процесс крайне медленно.





Более того, в ближайшее время компания ожидает дефицит iPhone по всему миру. Отмечает Apple и падение спроса на свои смартфоны в Китае, чему способствовало закрытие фирменных магазинов компании в этой стране из-за угрозы инфицирования пневмонией. Ряд ритейлеров продолжают торговать «яблочной» продукцией, но их объем ничтожно мал.





Компания планирует возобновить работу магазинов в Китае, но только тогда, когда ситуация будет «стабильной и безопасной». Чтобы помочь Поднебесной побороть эпидемию, Apple планирует увеличить вдвое пожертвования для борьбы с ним.





Несмотря на все проблемы, компания, тем не менее, не планирует отменять мартовскую презентацию. Авторитетные инсайдеры утверждают, что ивент пройдет 31 марта и на нем покажут несколько новых устройств, включая iPhone 9 (iPhone SE 2). По слухам, смартфон будет стоить $399 и его продажи стартуют 3 апреля. Среди характеристик новинки называют чип Apple A13, 3 Гб оперативки, флеш-модуль на 64 Гб и основную камеру на 7 Мп.





Источник: apple.com