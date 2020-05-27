Дефицит: у компании закончились OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro?

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В американских магазинах закончились флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Речь идет исключительно о новых смартфонах, которые неожиданно исчезли из продажи по истечении нескольких недель. Компания не может справиться с дефицитом устройств, который в свою очередь подстегнул рост цен на устройства от перекупов.

Где и за сколько предлагают тем, кто не хочет ждать

Похоже, что компания не осилила выпуск достаточного количества устройств и всему виной могла стать пандемия коронавируса, которая нарушила работу отлаженной цепочки поставок. Сама OnePlus никак не комментирует ситуацию с дефицитом и не дает никаких обещаний, когда она сможет справиться со спросом.

Тем временем, предприимчивые ребята решили воспользоваться ситуацией и хотят немного подзаработать на продаже флагманов. Так, если официальный ценник на OnePlus 8 Pro в США составляет $899, то переплатив $200 и больше можно прикупить себе смартфон у перекупов с eBay и Swappa. Для особо нетерпеливых предлагают OnePlus 8 Pro с флеш-памятью на 256 Гб за впечатляющие $1299. Доложив еще $100 есть возможность уже прикупить Samsung Galaxy S20 Ultra.

Дефицит коснулся не всех

Интересно, что дефицит явно носит локальный характер и его ощущают только на рынке США. Например, в Индии нет проблем с покупкой любой модели серии OnePlus 8, которую обещают отправить в адрес покупателя в течение 3-х дней.

Источник: androidpolice