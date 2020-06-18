Дела с продажами Apple Watch обстоят не лучшим образом. А Huawei рулит

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Надо отдать должное Apple, она долгие годы успешно культивировала имидж, превратив свои продукты в подобие культа. Адепты компании готовы с упоением встречать каждое новое устройство и тратить колоссальные деньги на покупку техники и аксессуаров. Впрочем, в случае с Apple Watch пользователи все меньше стали отдавать им предпочтение.

«Успехи» Apple Watch

Как говорится в отчете аналитиков Canalys, по итогам первого квартала нынешнего года поставки Apple Watch упали на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если годом ранее компания сумела отгрузить 6 млн смарт-часов, то в I квартале 2020 года — 5,2 млн.

Но это не помешало Apple остаться лидером этого сегмента и контролировать треть рынка наручных гаджетов. Неудачу компании можно списать на пандемию коронавируса и высокую стоимость ее смарт-часов. В условиях кризиса пользователи начали подыскивать себе варианты подешевле.

Huawei коронакризис нипочем

Это отчасти, подтверждают показатели других компаний за первый квартал текущего года. Фаворитом первых трех месяцев 2020 года можно считать Huawei, которая сумела нарастить поставки смарт-часов на рекордные 113%, и это лучший показатель среди всех крупнейших игроков. В количественном выражении было поставлено 2,1 млн устройств и доля компании на рынке составляет 14,9%. Замыкает тройку лидеров Samsung, сумевшая отгрузить 1,8 млн смарт-часов и это на 46% больше, чем годом ранее.

В топ-5 попали Garmin и Fitbit, но если первая увеличила поставки смарт-часов на 32%, то вторая, напротив, начала терять свою долю, и она отгрузила на 21% меньше умных часов, чем в первом квартале прошлого года. В целом за первые три месяца нынешнего года было поставлено 14,3 млн наручных гаджетов и спрос на носимую электронику вырос на 12%.

Источник: mydrivers