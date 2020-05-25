Делай покупки выгодно: скидки на Huawei P40 Lite, беспроводные наушники QCY и робот пылесос от Xiaomi
Наш Telegram-канал Andro price помогает ориентироваться в онлайн-магазинах, узнавать, где и какие скидки предлагаются, получать не абстрактную, а реальную экономию. С ним нет необходимости тратить много времени на поиск выгодных предложений, все собрано в одном месте и информация обновляется ежедневно.
В первую очередь канал ориентирован на китайские интернет-магазины, где всегда есть что прикупить по низкой цене. Регулярно совершаем рейд мы и по отечественным магазинам, в которых иногда случаются выгодные скидки, позволяющие получить товар по минимально низкой цене. Интересные предложения найдутся всегда и сегодня мы предлагаем три гаджета, к покупке которых можно присмотреться.
Смартфон Huawei P40 Lite
Характеристики: Kirin 810, 6.4" FullHD Android 10.0, 4200 мАч, 6/128 Гб, зеленый и черный цвета
Цена: 205,99 - https://lite.bz/Gc1_OJ
Промокод "DHP40128G"
Робот-пылесос Xiaomi Mijia G1
Характеристики: MJSTG1, мощность 2200Па, 4 режима уборки, аккум. 2500мАч, Mi Home, резервуар для воды 200 мл, цвет белый
Цена: $156,69 - https://lite.al/IfiES
Беспроводные наушники QCY
Характеристики: T5, Bluetooth 5.0, CVC 6.0, аккум. кейса 380мАч, отличная эргономика, цвет черный
В подарок! Монопод AF11L - https://lite.al/aM4WO
Цена: $17,99 - https://lite.bz/v9Kh6
Комментарии