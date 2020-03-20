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День рождения Gearbest: семь носимых гаджетов, которые предлагают со скидкой

20.03.2020 865 0

День рождения одного из крупнейших онлайн-ритейлеров электроники — лучший повод совершить покупку сейчас. Свой шестой год со дня основания завтра будет отмечать интернет-площадка Gearbest. Уже по традиции праздновать решено скидками и раздачей скидочных купонов. Купить по сниженной цене можно будет не только смартфоны, но и наушники, носимую электронику, роботы-пылесосы и прочие умные гаджеты.

 

День рождения Gearbest: семь носимых гаджетов, которые предлагают со скидкой – фото 1

 

Носимая электроника Amazfit за последние годы завоевала популярность благодаря функциональности, качеству исполнения и продолжительному времени работы. А невысокая стоимость позволила устройствам компании быть среди заметных игроков рынка наручных электронных девайсов.

 

День рождения Gearbest: семь носимых гаджетов, которые предлагают со скидкой – фото 2

 

Если говорить об акционных предложениях, то предлагаем вам подборку носимых гаджетов Amazfit от компании Huami, цены на которые снижены в рамках распродажи.

 

Amazfit GTR Lite 47mm — $99,99

Amazfit Stratos 3 — $174,99

Amazfit GTS — $129,99

Amazfit GTR 47mm — $132,99

Amazfit A1608 Bip — $59,99

Amazfit Bip Lite — $51,99

Amazfit GTR 42mm — $116,99

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Gearbest Amazfit
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.03.2020

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День рождения Gearbest: семь носимых гаджетов, которые предлагают со скидкой