День рождения Gearbest: семь носимых гаджетов, которые предлагают со скидкой

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День рождения одного из крупнейших онлайн-ритейлеров электроники — лучший повод совершить покупку сейчас. Свой шестой год со дня основания завтра будет отмечать интернет-площадка Gearbest. Уже по традиции праздновать решено скидками и раздачей скидочных купонов. Купить по сниженной цене можно будет не только смартфоны, но и наушники, носимую электронику, роботы-пылесосы и прочие умные гаджеты.

Носимая электроника Amazfit за последние годы завоевала популярность благодаря функциональности, качеству исполнения и продолжительному времени работы. А невысокая стоимость позволила устройствам компании быть среди заметных игроков рынка наручных электронных девайсов.

Если говорить об акционных предложениях, то предлагаем вам подборку носимых гаджетов Amazfit от компании Huami, цены на которые снижены в рамках распродажи.

Amazfit GTR Lite 47mm — $99,99

Amazfit Stratos 3 — $174,99

Amazfit GTS — $129,99

Amazfit GTR 47mm — $132,99

Amazfit A1608 Bip — $59,99

Amazfit Bip Lite — $51,99

Amazfit GTR 42mm — $116,99

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