Dere TBook T10: ультрабук с процессорами 10-поколения и тонкорамочным дисплеем

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Одной из самых продаваемых и растущих категорий ноутбуков в прошлом году стали ультрабуки — тонкие и легкие лэптопы. Они особо приглянулись тем, кому не нужно высокопроизводительное железо, а в основу угла положена портативность и умеренная цена. По такому принципу создавали и ноутбук Dere TBook T10, глобальные продажи которого стартуют 20 января.

Dere TBook T10 — это лэптоп толщиной 7,8 мм, получил металлический корпус и весит 1,5 кг. В его основе лежит 10-е поколение процессоров от Intel, предлагается до 16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4 и SSD емкостью до 512 Гб. Несмотря на тонкий дизайн корпуса, ноутбук оборудован типичным набором портов, включая два USB порта, mini HDMI, слот microSD, разъем для наушников и разъем для внешнего блока питания.

Лэптоп Dere TBook T10 обладает достаточно приятным дизайном, 15,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD (1920х1080 пикселей) и тонкими отступами по периметру (боковые всего 5 мм), аккумулятором емкостью 5000 мАч, полноразмерной клавиатурой и операционной системой Windows 10. К сильным сторонам устройства производитель относит звук, двухдиапазонный Wi-Fi и шарнирные петли, которые позволяют откинуть крышку устройства с экраном на 180 градусов.

За версию с Intel i3-1005G1 и 8/256 Гб памяти просят $599, вариант на базе Intel i5-1035G1 с 8/512 Гб памяти обойдется в $699, а модификацию с Intel i7-1065G7 с 16/512 Гб памяти оценили в $799. Для первых 100 покупателей приготовлен подарок — диск на 64 Гб.

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