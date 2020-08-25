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Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки»

25.08.2020 431 0

Китайские компании уличили в предустановке вирусов на свои гаджеты

 

Будем откровенны, проблемы с быстродействием и безопасностью сопровождали дешевые китайские телефоны с момента их появления. Со временем «железо» подтянули и на рынке предостаточно мощных устройств. Но совладать с большим количеством уязвимостей и багов разработчикам целого ряда компаний так и не удается. Ситуацию усугубляет то, что они не только не стремятся бороться с вредоносным ПО, но и сами инфицируют гаджеты.

 

Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки» – фото 1

 

Сразу оговоримся, что эти обвинения, прежде всего, касаются устройств от ноунеймов. Например, смартфон Tecno W2 от китайской компании Transsion хорошо продается в целом ряде африканских стран, а его популярность обусловлена низким ценником — $30. За символическую сумму пользователям предлагается аппарат с привлекательным дизайном и неплохой функциональностью.

 

Но вот беда, при повседневной эксплуатации Tecno W2 изобилует навязчивыми и раздражающими объявления, прерывая даже звонки или чаты. Выяснилось также, что средства на мобильном счету удивительным образом улетучиваются и пользователей принудительно без их согласия подписывают на платные подписки в приложениях.

 

Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки» – фото 2

 

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Специалисты службы безопасности мобильных устройств Secure-D выяснили, что Tecno W2 поставляется с предустановленным вредоносными программами xHelper и Triada, которые повинны в несанкционированных покупках и подписках. К услугам системы безопасности Secure-D прибегают ряд сотовых операторов и благодаря ей за период с марта по декабрь 2019 года было заблокировано 844 тысячи опасных транзакций, связанных с вредоносным ПО на устройствах Transsion. И это 18% всех подозрительных транзакций в Африке.

 

Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки» – фото 3

 

Компания Shenzhen Transsion Holdings Limited владеет такими марками как Tecno, itel, Infinix и Orimo и ее саму считают «королем Африки». Так, в 2018 году ее доля на этом континенте составляла 48,71%. В наших странах ее продукция официально не представлена и мало найдется тех, кто даже слышал о Transsion.

 

Но сама ситуация с вредоносным ПО на дешевых китайских смартфонах указывает на то, насколько могут быть небезопасны устройства от ноунеймов из Поднебесной. Желание прикупить аппарат задешево может обернуться для владельца неприятностями в виде кражи средств и персональных данных.

 

Transsion не единственная, кто уличен в поставках устройств с вредоносным ПО «из коробки». Подобным «балуется» и компания TCL, владеющая брендом смартфонов Alcatel. Интересно, что подобные схемы кражи средств действуют не только на устройствах для развивающихся стран, но и в США. Так, в рамках правительственной программы помощи малообеспеченным гражданам, они могли получить один из двух доступных смартфонов и скидки на трафик. Причем обе модели были произведены китайскими компаниями и на них были обнаружены вредоносные программы.

 

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Эксперты сходятся во мнении, что дешевые китайские смартфоны таят в себе угрозу и небезопасны для людей по всему миру. После того, как Transsion была поймана с вредоносным ПО, она выпустила обновления для исправления багов xHelper и Triada. Со своей стороны, Secure-D отмечает, что количество опасных транзакций с телефонов этой компании уменьшилось, но они все еще есть. Специалисты по безопасности предупреждают, что расслабляться рано. Создатели зловредов продолжат искать пути активизации вредоносных программ.

 

Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки» – фото 4

 

Источник: buzzfeednews

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.08.2020

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Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки»