Дешевые китайские смартфоны опасны. Вредоносы получаете «из коробки»

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Китайские компании уличили в предустановке вирусов на свои гаджеты

Будем откровенны, проблемы с быстродействием и безопасностью сопровождали дешевые китайские телефоны с момента их появления. Со временем «железо» подтянули и на рынке предостаточно мощных устройств. Но совладать с большим количеством уязвимостей и багов разработчикам целого ряда компаний так и не удается. Ситуацию усугубляет то, что они не только не стремятся бороться с вредоносным ПО, но и сами инфицируют гаджеты.

Сразу оговоримся, что эти обвинения, прежде всего, касаются устройств от ноунеймов. Например, смартфон Tecno W2 от китайской компании Transsion хорошо продается в целом ряде африканских стран, а его популярность обусловлена низким ценником — $30. За символическую сумму пользователям предлагается аппарат с привлекательным дизайном и неплохой функциональностью.

Но вот беда, при повседневной эксплуатации Tecno W2 изобилует навязчивыми и раздражающими объявления, прерывая даже звонки или чаты. Выяснилось также, что средства на мобильном счету удивительным образом улетучиваются и пользователей принудительно без их согласия подписывают на платные подписки в приложениях.

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Специалисты службы безопасности мобильных устройств Secure-D выяснили, что Tecno W2 поставляется с предустановленным вредоносными программами xHelper и Triada, которые повинны в несанкционированных покупках и подписках. К услугам системы безопасности Secure-D прибегают ряд сотовых операторов и благодаря ей за период с марта по декабрь 2019 года было заблокировано 844 тысячи опасных транзакций, связанных с вредоносным ПО на устройствах Transsion. И это 18% всех подозрительных транзакций в Африке.

Компания Shenzhen Transsion Holdings Limited владеет такими марками как Tecno, itel, Infinix и Orimo и ее саму считают «королем Африки». Так, в 2018 году ее доля на этом континенте составляла 48,71%. В наших странах ее продукция официально не представлена и мало найдется тех, кто даже слышал о Transsion.

Но сама ситуация с вредоносным ПО на дешевых китайских смартфонах указывает на то, насколько могут быть небезопасны устройства от ноунеймов из Поднебесной. Желание прикупить аппарат задешево может обернуться для владельца неприятностями в виде кражи средств и персональных данных.

Transsion не единственная, кто уличен в поставках устройств с вредоносным ПО «из коробки». Подобным «балуется» и компания TCL, владеющая брендом смартфонов Alcatel. Интересно, что подобные схемы кражи средств действуют не только на устройствах для развивающихся стран, но и в США. Так, в рамках правительственной программы помощи малообеспеченным гражданам, они могли получить один из двух доступных смартфонов и скидки на трафик. Причем обе модели были произведены китайскими компаниями и на них были обнаружены вредоносные программы.

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Эксперты сходятся во мнении, что дешевые китайские смартфоны таят в себе угрозу и небезопасны для людей по всему миру. После того, как Transsion была поймана с вредоносным ПО, она выпустила обновления для исправления багов xHelper и Triada. Со своей стороны, Secure-D отмечает, что количество опасных транзакций с телефонов этой компании уменьшилось, но они все еще есть. Специалисты по безопасности предупреждают, что расслабляться рано. Создатели зловредов продолжат искать пути активизации вредоносных программ.

Источник: buzzfeednews