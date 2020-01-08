Дичь CES 2020: как картошку сделать «умной»

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Очередную новинку можно причислить к разряду «дичь несусветная». Ребята из французского стартапа BPZ Labs вдруг решили, что найдутся те, кому будет интересно узнать, о чем «думает» картошка и пообщаться с ней. На выставку CES 2020 они привезли электронный модуль Smart Potato, который станет проводником «в общении человека и картофеля».





BPZ Labs решили переосмыслить возможности картошки и изобрели технологию, позволяющую общаться с корнеплодом посредством специального мобильного предложения. Слово «технология» здесь читается с ироничным подтекстом.









Чтобы начать общение с картофелем, пользователю достаточно внедрить внутрь корнеплода специальную плату. Работает она автономно и не требует источника питания, а необходимую энергию она берет непосредственно в корнеплоде. Подключение к смартфону обеспечивает беспроводной адаптер Bluetooth.









Пользователь может задавать какие-то вопросы «умному картофелю», а ответы будут выводиться на экран смартфона. Предположительно, гаджет получил набор запрограммированных фраз, которыми он будет оперировать при общении через мобильное приложение.





Никакой практической пользы в себе новое «изобретение» не несет. Это лишь забавная идея и развлекательная диковинка, которая и ценник получила — $34. В любом случае, его создателям удалось привлечь внимание и возле стенда со смарт-картошкой собралось немало зевак.









Источник: ouest-france.fr