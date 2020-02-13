Дичь дня: дисковой мобильный телефон. Громоздко, безвкусно, но зато ручная сборка и нет зависимости

720

В современном мире не редки случаи, когда смартфон и его владелец становятся единым организмом. Чем сильнее зависимость человека от мобильного устройства, тем сильнее отвлекающий эффект, оказываемый гаджетом.





Но далеко не всем нравится тот факт, что смартфоны фактически «поработили» людей. Один из способов борьбы с такой зависимостью — создание собственного мобильника, лишенного привычных атрибутов современного смартфона.





Такой путь для себя избрала Джастин Хаупт, которая работает инженером по астрономическим приборам в Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке. Она взяла дисковой механизм стационарного телефона, соединила его с микроконтроллером и сотовым передатчиком, а всю начинку поместила в корпус, созданный на 3D-принтере.





Что из этого всего получилось, вы можете увидеть на фото. Автономность работы такого устройства составляет почти сутки.





Автор идеи утверждает, что она использует этот телефон в качестве основного. Для простоты эксплуатации, она запрограммировала телефоны родных и близких, а новые она набирает, используя дисковой циферблат. По заверению Джастин Хаупт, функциональности ее творения ей вполне хватает. А самое главное — она не отвлекается на «смартфон» и не залипает часами с ним.





Источник: wired.com