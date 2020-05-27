Дичь дня: если не наркосмартфонами, то деньгами карать Apple за бесполезные айфоны

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Уверены, что большинство из вас слышали о скандальных смартфонах, имя которым Escobar Fold. Это мобильники с гибкими экранами, которые производитель намеревался продавать по бросовым ценам. Правда, сам проект оказался мошенническим и был призван создать информационный шум вокруг смартфонов «от наркобарона с любовью».

Суть претензий

Представляя Escobar 1, идейный вдохновитель проекта Роберто Эскобар, который к тому же является братом известного наркодельца Пабло Эскобара, заявил о благой миссии — убить Apple. От пустых обещаний теперь он перешел к реальным делам.

Нет, новый смартфон Escobar Fold он не презентовал. Осознав, что на поприще технологий победа ему не светит, в качестве места для «убийства» Apple он выбрал суд. Было решено карать компанию за «обман людей и продажу бесполезных смартфонов». Он сделал очередное эпатажное заявление о том, что направил в суд иск, в котором требует от концерна из Купертино возместить причиненный ему ущерб в сумме $2,6 млрд.

В своем заявлении он указал, что в апреле 2018 году приобрел в личное пользование iPhone X. При этом он пошел на поводу у сотрудника Apple, который заверил, что это самый безопасный смартфон в мире. Но, как оказалось, взлому он подвержен. По словам Роберта Эскобара, злоумышленникам удалось обойти систему зашиты и получить доступ к конфиденциальной информации, хранящейся на его смартфоне. В частности, им удалось узнать его местожительство.

Впоследствии он получил письмо с угрозами от неизвестного, где тот сообщил, что адрес Эскобара ему удалось найти через FaceTime. Опасаясь за свою жизнь и членов своей семьи, один из руководителей наркокартеля вынужден был в спешном порядке переехать и потратиться на охрану. И это уже не говоря о том эмоциональном потрясении, которое испытал Роберто Эскобар. Покупая iPhone X, он свято верил в то, что информация, хранящаяся на смартфоне, не попадет в руки злоумышленников.

Золотой айфон от наркобарона

А чтобы «добить» яблочников, Роберто Эскобар выпустил лимитированную партию позолоченных iPhone 11 Pro с 256 Гб флеш-памяти, которые будут продаваться всего за $499. По словам наркодельца, смартфон в таком исполнении — это оружие против Apple. Он сделал то, на что концерн из Купертино не способен — продавать смартфон по доступной цене. При этом сам аппарат покрыт золотом и в его рекламе участвуют красивые девушки. Реклама действительно броская и нужный эффект достигнут за счет участия полуголых красоток.

Имеем дело с очередным неприкрытым мошенничеством и желанием создать шумиху вокруг своего имени. Роберто Эскобар жаждет славы, и он уверен, что для этого все средства хороши.

Источники: appleinsider, vnexpress