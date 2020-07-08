Dimensity 600 — основа успеха MediaTek в бюджетном сегменте 5G-смартфонов

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Найдется немало тех, кто считает MediaTek компанией-неудачницей, которая постоянно в роли догоняющей, а выбор устройств с тайваньскими чипами — удел лузеров и особо экономных. Ее чипы хуже Snapdragon, не самые производительные, глючные и прожорливые, зато недорогие. Но не стоит недооценивать MediaTek и ее линейка процессоров Dimensity показала, что ей под силу создавать годные решения.

Новая серия

Наступает эра 5G и тут тайваньский чипмейкер активизировался, чтобы не оказаться на задворках. Сейчас линейка Dimensity включает в себя серии 800 и 1000, где последняя олицетворяют топовые решения от MediaTek. Теперь, по слухам, к ним присоединится серия Dimensity 600 и анонс чипа с одноименным названием состоится уже в третьем квартале нынешнего года.

Какими чертами его наделят, неизвестно. Хотя уже звучат прогнозы, что его особенно охотно будут раскупать в четвертом квартале нынешнего года и он будет основной движущей силой продаж MediaTek. Ему уготована миссия стать основой доступных 5G-смартфонов.

Наступление на Qualcomm

Есть вероятность, что стратегия MediaTek «новации подешевле» сработает и благодаря чипам серий Dimensity 800 и Dimensity 600 она получит перевес в свою пользу в бюджетном сегменте. Сейчас время работает на тайваньского чипмейкера. Из доступных 5G-чипов у Qualcomm только Snapdragon 690, но появления первых устройств с ним еще нужно дождаться. Чем быстрее и активнее MediaTek будет предлагать производителям свои решения по более низкой цене, тем выше шанс, что она не только отстоит свою долю на рынке, но и нарастит ее.

Источник: gizchina