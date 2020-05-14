Dimensity 800+ или Dimensity 820 представят уже скоро

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В прошлом году MediaTek представила новую серию чипов Dimensity. В модельном ряду чипмейкера они позиционируются как флагманские и ориентированы, прежде всего, на устройства среднего уровня с поддержкой сетей 5G. На данный момент линейка насчитывает три чипа: Dimensity 800, Dimensity 1000 и Dimensity 1000+.

Вскоре к ним присоединится еще один процессор. На 18 мая компания MediaTek назначила пресс-мероприятие, посвященное анонсу нового чипа с поддержкой 5G. О какой однокристальной системе идет речь, достоверно неизвестно. Но есть предположение, что состоится релиз Dimensity 800+, который, как видно из названия, станет усовершенствованной версией Dimensity 800. Хотя есть те, кто утверждает, что новинку будут именовать Dimensity 820.

Ожидается, что новый 7-нанометровый чип будет чуть производительней базовой версии, а необходимый прирост достигнут за счет разгона ядер до 2,6 ГГц против 2,0 ГГц у Dimensity 800. Все прочие характеристики могут быть аналогичны тем, что предлагает стандартный вариант платформы.

Поговаривают, что интерес к новой системе на чипе проявила компания Redmi и она готовится первой представить смартфон с ним на борту. Его обладателем может стать Redmi Note 10 Pro.

Источник: thetimeshub