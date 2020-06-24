Дисплеи смартфонов Samsung массово зеленеют

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Пожаловались не так давно владельцы Samsung Galaxy S20 Ultra на проблемы с зеленоватым дисплеем и показалось, что этим все и закончилось? Нет уж. В полку проблемных аппаратов прибыло. Владельцы моделей Galaxy S9/S9+, Galaxy S10/S10+/S10 Lite/S10e, Galaxy Note 8 и Note 10 Lite начали жаловаться на экран. Проблема одна на всех — зеленый дисплей.

Почему экраны стали зелеными

Многие сходятся во мнении, что проблема не аппаратная, а программная. «Заболевание» с позеленением экрана многие связывают с последним обновлением. Сам зеленоватый оттенок появляется, как правило, если уровень яркости экрана выкрутить почти на минимальный. Поэтому многие принялись повышать яркость дисплея, чтобы избавиться от раздражающего зеленоватого оттенка. Но расплата за такую манипуляцию — уменьшение продолжительности работы смартфона.

Ждем обновления

Сама Samsung никак не комментирует проблему. Многие грешат на то, что произошел сбой калибровки из-за неправильного адаптированного обновления. Если это так, то компании не оставит большого труда «вылечить» смартфоны. С большой долей вероятности можно рассчитывать на то, что вскоре Samsung выкатит апдейт, который исправит проблему с зеленым оттенком на матрицах.

Источник: sammobile