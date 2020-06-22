Дисплей для нового Xiaomi Mi Mix Aplha готов

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Осенью прошлого года Xiaomi наделала немало шума концептофоном Mi Mix Alpha. Впечатлять было решено двумя вещами: изогнутым и «обнимающим» корпус дисплеем, а также непомерной ценой. Тогда компания гордо заявляла о том, что на экран приходится 180% фронтальной панели. Да, такое возможно, если причислить к фасаду боковые торцы и большую часть тыльной стороны.

Единственный в своем роде

Сама матрица получила название 360° Surround Display, а создана она была силами компании Visionox. Именно этот производитель дисплеев недавно анонсировал матрицу, которая позволит устанавливать фронтальные камеры под поверхностью экрана. А сегодня Visionox вновь напомнила о себе представив второе поколение Surround Display.

Это матрица, изготовленная по технологии AMOLED и компания декларирует усовершенствование по ряду характеристик. Она стала тоньше, предлагает меньший наружный радиус изгиба с двух сторон и обещано, что теперь можно будет добиться более плотного ее соприкосновения с корпусом.

Концепт или серийное производство?

Visionox заявляет, что в планах массовое производство Surround Display 2.0 и сам дисплей мы увидим в коммерческом устройстве. Кто рискнет первым выпустить смартфон с новым дисплеем, компания не уточняет.

Источник: mydrivers

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