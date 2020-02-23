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Дисплей Meizu 17 предложит модную фишку

23.02.2020 3281 11

В 2018 году компанию Meizu накрыл кризис и ей пришлось сосредоточиться только на китайском рынке, а также искать дополнительные источники финансирования. В прошлом году производитель немного расправил крылья, выпустив несколько смартфонов, а также начал возвращать свои устройства на внешние рынки.

 

В этом году Meizu продолжит творить на ниве создания смартфонов и готовится представить свой первый аппарат с поддержкой сетей пятого поколения. Им должен стать Meizu 17.

 

Дисплей Meizu 17 предложит модную фишку – фото 1

 

Ранее ожидалось, что премьера флагмана пройдет в марте, но теперь пришло сообщение, что анонс состоится в апреле. Известно, что новинка точно получит чип Snapdragon 865 и быструю зарядку. А еще в сеть слили скриншоты с настройками Meizu 17, которые указывают на то, что он предложит дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2206х1080 точек.

 

Дисплей Meizu 17 предложит модную фишку – фото 2

 

Ожидается, что Meizu 17 предложит от 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель до 512 Гб, наэкранный сканер отпечатков пальцев и многомодульную основную камеру. От смартфона ждут стереодинамики и модуль NFC. Руководить его работой будет новая версия фирменного интерфейса Flyme OS.

 

Источник: gsmarena

Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 11
 
Ян Глебов (Metalive)
По-моему вам пора меньше уделять внимания черным красоткам.
23.02.2020 19:33
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Кирилл
По моему тебе пора сьебаться отсюда:) мы ее будем скорбить за тупыми и безмозглыми подьебками:) вали
23.02.2020 21:32
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INN
Заходим в салон связи и смотрим на дисплеи. Угадайте у кого лучшая картинка и кто лидер рынка? Остальное демогогия и лапша на уши. Я хочу картинку а не для для что там внутри.
23.02.2020 15:42
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INN
Бля... Бля...
23.02.2020 15:44
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INN
Бля, бля... жопу с дивана поднемт и посмотри в шоуруме у кого дисплеи лучше..
23.02.2020 16:42
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Димон Шева
INN, У кого там убогие процы и конские ценники? А красивая картинка и узнаваемый шильдик бренда, развод для домохозяек и лошпарей.
23.02.2020 19:47
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Bandovski
Опять фейк от казахского мальчика?
23.02.2020 14:12
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INN
От киргизского хотел сказать?
23.02.2020 15:39
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INN
Тебе киргизы и казахи одинаковы как сяоми и дугги неуч, лучше не позорься
23.02.2020 16:44
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Hey Funik
Я уже представляю Meizu на MIUI)
23.02.2020 14:06
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Ваше имя*
Руководить его работой будет новая версия фирменного интерфейса Flyme OS?На скринах не MIUI?
23.02.2020 14:02
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Дисплей Meizu 17 предложит модную фишку