Дисплей Meizu 17 предложит модную фишку

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В 2018 году компанию Meizu накрыл кризис и ей пришлось сосредоточиться только на китайском рынке, а также искать дополнительные источники финансирования. В прошлом году производитель немного расправил крылья, выпустив несколько смартфонов, а также начал возвращать свои устройства на внешние рынки.

В этом году Meizu продолжит творить на ниве создания смартфонов и готовится представить свой первый аппарат с поддержкой сетей пятого поколения. Им должен стать Meizu 17.

Ранее ожидалось, что премьера флагмана пройдет в марте, но теперь пришло сообщение, что анонс состоится в апреле. Известно, что новинка точно получит чип Snapdragon 865 и быструю зарядку. А еще в сеть слили скриншоты с настройками Meizu 17, которые указывают на то, что он предложит дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2206х1080 точек.

Ожидается, что Meizu 17 предложит от 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель до 512 Гб, наэкранный сканер отпечатков пальцев и многомодульную основную камеру. От смартфона ждут стереодинамики и модуль NFC. Руководить его работой будет новая версия фирменного интерфейса Flyme OS.

Источник: gsmarena