Дисплейные сканеры отпечатков пальцев в смартфонах Xiaomi могут следить за вами

741

Все чаще в современных смартфонах за дактилоскопию отвечают наэкранные сканеры отпечатков пальцев. Большинство считают такой способ аутентификации наиболее удобным, пусть и не самым шустрым. Однако есть у технологии совмещения дисплея с дактилоскопом один недостаток, который до недавнего времени не был известен.

Обнаружил его один из энтузиастов, который поделился своим открытием на форуме Reddit. Он утверждает, что в скрытых системных настройках Xiaomi Mi 9T он обнаружил возможность просматривать то, что «снимает» микро-камера оптического сканера отпечатков пальцев. В подтверждение своих слов он выложил на форуме ролик с демонстрацией этой «особенности». Само видео вы сможете посмотреть, перейдя по этой ссылке.

Качество изображения и его разрешение далеки от совершенства, поэтому что-либо разглядеть не получится. Но несмотря на этот факт, главный реактор известного ресурса XDA Developrs Мишааль Рахман считает, что это опасная уязвимость, которая должна быть блокирована. Он утверждает, что данная брешь не имеет ничего общего с безопасностью самого датчика. «Корень зла» в самой прошивке.

На данный момент Xiaomi никак не отреагировала на «открытие» и нет понимания будет ли она латать брешь в своих устройствах с дисплейными сканерами отпечатков пальцев.

Источник: twitter