Для Nubia Red Magic 5G приготовили супербыструю зарядку

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Перед производителями смартфонов стоит непростая задача: выделить свои продукты на фоне прочих устройств. Вот и устраивают они гонки, кто рамки по периметру дисплея сделает тоньше, кто больше камер встроит и, кто впечатлит количеством пикселей. Еще одно поле для состязаний — мощность быстрой зарядки.









Ходят слухи, что Oppo Find X2 получит зарядку мощностью 65 Вт, а в лабораториях Xiaomi доводят до совершенства 100-ваттную быструю зарядку. Поиграть «мускулами» решила и компания Nubia. Пришло сообщение, что ее игровой Red Magic 5G может получить быструю 80-ваттную зарядку.





Чтобы подтвердить тот факт, что очередная новинка компании будет заряжаться с рекордной скоростью, глава Nubia на своей странице в сети Weibo опубликовал снимок с неизвестным смартфоном.









Акцент на журнал зарядки устройства, который выведен на экран. В частности, параметры зарядки составили 8,4В/9,6А. Подсчет показывает, что смартфон заряжался на мощности чуть более 80 Вт, но источники считают, что стандартная мощность этой зарядки составит именно 80 Вт.





Глава Nubia не стал называть мобильное устройство, которое удостоится такой быстрой зарядки. Но велика вероятность, что им станет Red Magic 5G. Компания уже начала промо-компанию по продвижению геймерского смартфона и сообщила о том, что оснастит его чипом Snapdragon 865, модемом 5G и дисплеем с частотой обновления 144 Гц.





Источник: gsmarena.com







