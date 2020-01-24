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Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышло обновление OxygenOS 10.3.1. Какие изменения?

24.01.2020 1447 0

Под занавес 2019 года OnePlus выпустила долгожданное обновление до Android 10 для своих флагманов 2018 года — OnePlus 6 и OnePlus 6T. Однако без сбоев не обошлось. Компании пришлось несколько раз приостанавливать развертывание апдейта. Как и не обошлось без ошибок в программном обеспечении.

 

Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышло обновление OxygenOS 10.3.1. Какие изменения?


Производитель выпустил обновление OxygenOS 10.3.1, которое исправляет целый ряд багов, повышает стабильность системы, а также содержит в себе новый патч безопасности.


Список изменений, которые приносит с собой OxygenOS 10.3.1:


  • исправлена ошибка с отображением черного экрана после разблокировки устройства посредством дактилоскопического датчика;
  • исправлена проблема с логотипом анимации при загрузке смартфона;
  • устранили проблему с обрывом соединения с точкой доступа 5 ГГц;
  • исправлена проблема с нагревом в процессе зарядки;
  • улучшена стабильность системы;
  • добавлен декабрьский патч безопасности;
  • оптимизирован предпросмотр изображений в режиме Pro;
  • исправлена проблема с зависанием камеры;
  • устранены сбои с отображением фото и видео в галерее.

Обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T начнет свое развертывание поэтапно. Владельцы OnePlus 6T смогут найти в источнике прямую OTA-ссылку для установки апдейта.


Источник: xda-developers.com



OnePlus 6 OnePlus 6T
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.01.2020

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Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышло обновление OxygenOS 10.3.1. Какие изменения?