Для OnePlus 6 и OnePlus 6T вышло обновление OxygenOS 10.3.1. Какие изменения?

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Под занавес 2019 года OnePlus выпустила долгожданное обновление до Android 10 для своих флагманов 2018 года — OnePlus 6 и OnePlus 6T. Однако без сбоев не обошлось. Компании пришлось несколько раз приостанавливать развертывание апдейта. Как и не обошлось без ошибок в программном обеспечении.









Производитель выпустил обновление OxygenOS 10.3.1, которое исправляет целый ряд багов, повышает стабильность системы, а также содержит в себе новый патч безопасности.





Список изменений, которые приносит с собой OxygenOS 10.3.1:





исправлена ошибка с отображением черного экрана после разблокировки устройства посредством дактилоскопического датчика;

исправлена проблема с логотипом анимации при загрузке смартфона;

устранили проблему с обрывом соединения с точкой доступа 5 ГГц;

исправлена проблема с нагревом в процессе зарядки;

улучшена стабильность системы;

добавлен декабрьский патч безопасности;

оптимизирован предпросмотр изображений в режиме Pro;

исправлена проблема с зависанием камеры;

устранены сбои с отображением фото и видео в галерее.





Обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T начнет свое развертывание поэтапно. Владельцы OnePlus 6T смогут найти в источнике прямую OTA-ссылку для установки апдейта.





Источник: xda-developers.com







