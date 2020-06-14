Для ожидающих Google Pixel 4a терпение пригодится

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Этот год запомнится массой отложенных анонсов. Пандемия коронавируса заставила многих организаторов выставок и производителей смартфонов вносить коррективы в свои планы. Похоже, что этот вирус «накрыл» и Google. А числе главных пострадавших «бюджетный» Pixel 4a.

Что происходит

До недавнего времени по сети бродила информация, что анонс Google Pixel 4a состоится 13 июля, а распространил ее известный зарубежный блогер Джон Проссер, который не раз отметился сливом достоверных сведений. Теперь он внес коррективы в свое предсказание, заявив, что премьера Pixel 4a по-прежнему отмечена в календаре событий Google на 13 июля. Но вот выход смартфона на рынок может изрядно задержаться.

По словам источника, смартфон появится в продаже только 22 октября. Причем доступен Google Pixel 4a будет в черном свете, а синий вариант и вовсе отменен. Почему компания тянет с анонсом, достоверной информации нет. Но чем дальше отодвигают выход смартфона на рынок, тем больше он теряет актуальность и привлекательность. А тем временем iPhone SE второго поколения только будет наращивать свои продажи.

Каким будет Google Pixel 4a

Что касается характеристик Google Pixel 4a, то они давно не секрет за семью печатями. Подробности и ценники на него давно слиты. Это будет компактный для наших дней аппарат с 5,81-дюймовым дисплеем, чипом Snapdragon 730, 6 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Предложит он батарейку на 3080 мАч, одиночную основную 12,2 Мп камеру и быструю 18-ваттную зарядку. Стартовая цена на Pixel 4a может быть в районе $299.

Источник: twitter

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