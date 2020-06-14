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Для ожидающих Google Pixel 4a терпение пригодится

14.06.2020 1000 1

Этот год запомнится массой отложенных анонсов. Пандемия коронавируса заставила многих организаторов выставок и производителей смартфонов вносить коррективы в свои планы. Похоже, что этот вирус «накрыл» и Google. А числе главных пострадавших «бюджетный» Pixel 4a.

 

Что происходит

 

До недавнего времени по сети бродила информация, что анонс Google Pixel 4a состоится 13 июля, а распространил ее известный зарубежный блогер Джон Проссер, который не раз отметился сливом достоверных сведений. Теперь он внес коррективы в свое предсказание, заявив, что премьера Pixel 4a по-прежнему отмечена в календаре событий Google на 13 июля. Но вот выход смартфона на рынок может изрядно задержаться.

 

Для ожидающих Google Pixel 4a терпение пригодится – фото 1

 

По словам источника, смартфон появится в продаже только 22 октября. Причем доступен Google Pixel 4a будет в черном свете, а синий вариант и вовсе отменен. Почему компания тянет с анонсом, достоверной информации нет. Но чем дальше отодвигают выход смартфона на рынок, тем больше он теряет актуальность и привлекательность. А тем временем iPhone SE второго поколения только будет наращивать свои продажи.

 

Для ожидающих Google Pixel 4a терпение пригодится – фото 2

 

Каким будет Google Pixel 4a

 

Что касается характеристик Google Pixel 4a, то они давно не секрет за семью печатями. Подробности и ценники на него давно слиты. Это будет компактный для наших дней аппарат с 5,81-дюймовым дисплеем, чипом Snapdragon 730, 6 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб. Предложит он батарейку на 3080 мАч, одиночную основную 12,2 Мп камеру и быструю 18-ваттную зарядку. Стартовая цена на Pixel 4a может быть в районе $299.

 

Источник: twitter

 

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Google Pixel 4a Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Yura Solt 0
Симпатичный вроде, не такой как все...
14.06.2020 13:05
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Для ожидающих Google Pixel 4a терпение пригодится