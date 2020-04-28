Для Samsung Galaxy Note 20 готовят новый процессор

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Samsung часто критикуют из-за линейки ее фирменных процессоров Exynos. Не так давно даже состоялся демарш против Exynos 990. Был организован сбор подписей под петицией с требованием к Samsung отказаться от использования проприетарных однокристальных систем. Естественно, что отрекаться от собственных платформ компания не намерена.









Пришло сообщение, что Samsung планирует усовершенствовать чип Exynos 990 и выпустить Exynos 992. Новый процессор создают специально для Galaxy Note 20, чей релиз ждем в последний летний месяц. По слухам, работы над Exynos 992 уже идут несколько месяцев и особое внимание уделили энергоэффективности. Есть предпосылки полагать, что создан новый чип будет с применением норм 6-нанометровой технологии.





Поговаривают, что не забыли и нарастить мощности. Exynos 992 должен быть производительнее Exynos 990. Звучат даже амбициозные прогнозы, что в плане производительности новый чип будет сопоставим с Snapdragon 865 и, возможно, даже превзойдет его на 1-3%.





Помимо Samsung, новый смартфон с Exynos 992 может выпустить и компания Vivo, которая уже отметилась в этом году анонсом мобильника с Exynos 980.

Источник: sammobile







