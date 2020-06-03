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Для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro вышла MIUI 12 Beta Stable Global ROM

03.06.2020 711 0

В конце апреля состоялся анонс MIUI 12 в Китае, а глобальный релиз прошивки прошел 19 мая. Тогда же компания опубликовала список тех моделей, на которые придет MIUI 12. В числе первых глобальную прошивку должны получить Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Стабильная версия сборки для этих моделей должна выйти в июне.

 

Для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro вышла MIUI 12 Beta Stable Global ROM – фото 1

 

MIUI 12 Beta Stable Global ROM

 

И вот на днях компания выпустила MIUI 12 Beta Stable ROM для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro, которая доступна для ограниченного количества пользователей. Если вы не хотите ждать выхода финальной сборки, то вы сможете установить MIUI 12 вручную, ссылки для загрузки доступны здесь. Для установки может потребоваться авторизованная учетная запись Mi, но пользователи могут обойти это ограничение, перепрошив смартфоны через TWRP.

 

Для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro вышла MIUI 12 Beta Stable Global ROM – фото 2

 

Как только Xiaomi сочтет, что прошивка работает стабильно и в ней нет критических багов, она выкатит финальный вариант MIUI 12 для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

 

Что нового

 

Напомним, что с приходом MIUI 12 пользователи смогут оценить новый дизайн интерфейса, расширенные настройки конфиденциальности и обновленную анимацию. Кроме того, пользователь получит полный контроль над разрешениями, которые он даст приложениям. Предложили обновленный Always on Display, новую темную тему на системном уровне и крутые динамические обои.

 

Источник: xda-developers

Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro Redmi K20 Redmi K20 Pro MIUI 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.06.2020

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Для Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro вышла MIUI 12 Beta Stable Global ROM