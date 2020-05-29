Дональд Трамп объявил войну социальным сетям

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Дональд Трамп завсегдатай Twitter и любит на его просторах изливать свои мысли или идеи. Но неожиданно любимая социальная сеть восстала против Президента США и поставила его слова под сомнение. Twitter пометил два твита Дональда Трампа, в которых он назвал голосование по почте в Калифорнии мошенническим, как «потенциально вводящими в заблуждение».

Чем недоволен Дональд Трамп

Стремление социальной сети усомниться в правдивости слов не понравилось Президенту США, он посчитал их попыткой вмешаться в президентские выборы и решено приструнить соцсети. Было подписано распоряжение, призванное «защитить свободу слова от серьезной угрозы, которая нависла над ней».

Выступая перед журналистами, Дональд Трамп заявил о том, что мы видим, как горстка монополий социальных сетей начала контролировать групповые и частные коммуникации пользователей в США. По его мнению, они получили неконтролируемую свободу и могут позволять себе редактировать, ограничивать, скрывать или изменять любой формы сообщения. Соцсети перестали быть пассивной площадкой для общения, они начали формировать мнение аудитории.

Соцсети хотят лишить иммунитета

Новое распоряжение призвано упорядочить работу социальных сетей и предоставить больше полномочий Белому дому вмешиваться в их работу. А также станет очередным шагом, позволяющим возложить ответственность за модерацию контента на интернет-площадки. На данный момент онлайн-площадки обладают иммунитетом за распространение информации пользователями на их просторах. Они не несут ответственность за ее содержание, не редактируют ее и являются лишь пассивной площадкой для коммуникации.

Что предписывает распоряжение

Дональд Трамп своим распоряжением поручил соответствующим ведомствам определить есть ли в действиях интернет-компаний признаки злоупотреблений, а также проанализировать затраты государственных ведомств на продвижение в Интернете. Чиновникам предстоит выяснить действует ли цензура в соцсетях из-за политических взглядов и разработать законы, призванные предотвратить недобросовестные действия со стороны онлайн-платформ.

Реакция соцсетей

Со своей стороны, Twitter назвал указ Дональда Трампа «политизированным и реакционным». Facebook также считает, что власть стремится возложить всю ответственность за контент на социальные сети. Если они начнут отвечать за все, что пишут пользователи, им придется ввести жесткую цензуру на случай «если кому-то что-то не понравится». В итоге мы увидим существенное ограничение права на свободу слова и волеизъявления.

Со своей стороны, эксперты считают, что распоряжение Дональда Трампа лишь «показательная порка» и попытка демонстрации силы. На практике же никаких ужесточений правил для социальных сетей не будет. А ряд аналитиков и вовсе высказались жестко, отметив, что «новое распоряжение Трампа такое же фальшивое, как и его Twitter».

Источник: cnn