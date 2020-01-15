Дональд Трамп потребовал от Apple помочь США быть сильной страной

994

Несмотря на то, что Тиму Куку удалось установить достаточно дружественные отношения с Дональдом Трампом, президент США обрушился с критикой в адрес Apple. Так, по его словам, было многое сделано для компании в вопросах торговли и прочих аспектах, но сам концерн из Купертино не желает помогать в деле разблокировки смартфонов преступников.

Не сложно догадаться, что президент намекает на то, что они нивелировали возможные негативные последствия для Apple из-за торговой войны между США и Китаем. В ответ он требует, чтобы компания «помогла нашей великой стране сейчас и сделала Америку сильной».

Это реакция Дональда Трампа на заявление генерального прокурора США Уильма Барра, который выразил недовольство отказом Apple в разблокировке смартфонов, принадлежащих Мохаммеду Саид Альшамрани, устроившего в декабре прошлого года стрельбу на военно-морской станции в Пенсаколе, штат Флорида. В результате террористического акта были убиты трое военнослужащих и еще восемь ранены. Сам стрелок был убит в ходе перестрелки.

В рамках расследования инцидента, ФБР запросила у Apple помощи в разблокировке двух iPhone, которыми владел преступник. Они защищены паролем и без помощи концерна из Купертино правоохранители не могут получить доступ к файловой системе обоих гаджетов.

Сама Apple заявляет, что с уважением относится к правоохранительным органам и всегда старалась помогать им в расследованиях. После того, как ФБР запросила информацию, касающуюся флоридского стрелка, они предоставили ведомству те данные, которыми располагали. Концерн из Купертино пообещал предоставить ФБР дополнительные сведения в случае необходимости.

Несмотря на это заявление, генеральный прокурор США заявил о том, что Apple не оказала никакой существенной помощи, которая бы помогла продвинуться в расследовании теракта. Он потребовал от компании помочь правоохранителям в расследовании.

Источник: gizchina.com