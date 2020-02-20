Дональд Трамп против блокировки поставок чипов для Huawei

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Huawei гнется, но не сдается. Более того, она нарастила поставки смартфонов в прошлом году и активно трудится над созданием альтернативы сервисам Google. Такая не уступчивость китайской компании не нравится правительству США, поэтому оно ищет пути ужесточения санкций, которые бы в конце концов поставили Huawei на колени.





Одна из идей, которая посетила головы чиновников Белого дома — блокировка поставок чипов от TSMC. Именно этот чипмейкер занят производством фирменных SoC Kirin и срыв поставок может стать настоящей катастрофой для смартфонного бизнеса Huawei.





Но, похоже, что были правы те эксперты и аналитики, которые заявляли, что США не пойдет на такие серьезные ограничения. Причина банальная — впереди президентские выборы и Дональд Трамп не заинтересован в каких-то экономических потрясениях, которые могут негативно сказаться на его рейтинге и взаимоотношениях с прочими странами.





Со ссылкой на осведомленные источники издание Reuters сообщило о том, что президент США высказался против введения ограничений в части экспорта товаров для Huawei.





По мнению Дональда Трампа, проблемы национальной безопасности, которые часто упоминаются в качестве причин санкций против Huawei, не должны быть предлогом для того, чтобы затруднить зарубежным странам покупку американских товаров. Он заявил, что «у меня на столе были вещи, которые не имеют ничего общего с национальной безопасностью, включая производителей чипов».





Но не стоит забывать, что Дональд Трамп личность одиозная и противоречивая. Не редкость, когда он резко меняет свое мнение. Как будет в этом случае, посмотрим.





Источник: reuters.com







