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Дорожную карту Qualcomm выложили в сеть: когда ждать новые чипы Snapdragon

16.07.2020 475 0

Компания Qualcomm в представлении не нуждается, это крупнейший поставщик чипов для мобильных устройств. Она ключевой игрок рынка, который определяет современный ландшафт, прежде всего, рынка смартфонов. Именно ее чипы задают тон и каждую ее новинку принимают с интересом. Благодаря инсайдерам у нас появилась возможность узнать, какие чипсеты в будущем представит Qualcomm.

 

Дорожную карту Qualcomm выложили в сеть: когда ждать новые чипы Snapdragon – фото 1

 

Запоздавшие чипы

 

В сети появился слайд с дорожной картой выхода новых аппаратных платформ. Из него удалось узнать, что в четвертом квартале нынешнего года на рынок выйдут чипы Snapdragon 460 и Snapdragon 662, которые должны найти свое применение в доступных устройствах. Интересно, что сами процессоры были представлены еще в январе нынешнего года. С чем связана задержка с выходом коммерческих устройств с ними на борту не сообщается.

 

Дорожную карту Qualcomm выложили в сеть: когда ждать новые чипы Snapdragon – фото 2

 

Новинки 2021 года

 

Вполне ожидаемо увидеть, что в первом квартале следующего года на рынке появится Snapdragon 875G со встроенным 5G-модемом. Скорее всего, речь идет о том, что на первый квартал 2021 года придется выход флагманов с новым чипом на борту, тогда как официальную его премьеру устроят в декабре нынешнего года на ежегодном саммите компании на Гавайях. Ожидается, что это будет решение, изготовленное по нормам 5-нанометрового техпроцесса, с трехкластерной архитектурой и 8 ядрами, где задавать тон будет высокопроизводительное ядро Cortex-X1.

 

На первую четверть следующего года также придется анонс процессора Snapdragon 435G, а в первом или втором квартале ожидается премьера Snapdragon 735G.

 

Источник: weibo

Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.07.2020

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Дорожную карту Qualcomm выложили в сеть: когда ждать новые чипы Snapdragon