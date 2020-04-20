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Доступные смартфоны OnePlus: компания наконец-то созрела?

20.04.2020 2120 0

На первых порах стратегия компании OnePlus строилась на выпуске одного премиального смартфона ежегодно. Постепенно она начала отходить от этой практики и стала выводить на рынок премиальный аппарат каждые полгода. В прошлом году OnePlus ломает и этот подход, выпуская одновременно по две флагманские модели.

 

Доступные смартфоны OnePlus: компания наконец-то созрела? – фото 1

 

В 2020 году компания готова распрощаться и с ореолом производителя только элитарных китайских флагманов. С нынешними ценниками на серию OnePlus 8 ей вряд ли удастся достичь ошеломительных продаж. Спрос будет сокращаться и тут дело не только в росте стоимости устройств. Катализаторами выступят пандемия, экономический кризис и падение доходов пользователей.

 

Доступные смартфоны OnePlus: компания наконец-то созрела? – фото 2

 

Сейчас трудные времена, наступило время поиска альтернативных путей развития. Чтобы выжить в этих непростых условиях, многим компаниям, включая и OnePlus, придется обратить больше внимания на более доступный ценовой сегмент мобильников. Первым шагом в этом направлении должен стать выход OnePlus Z, который стоит ждать летом.

 

Интересно, что ограничиваться выходом только одного «середнячка», компания не будет. По данным отраслевых источников, в 2020 году OnePlus разместит у ODM‑производителей заказы на выпуск 4G-смартфонов и с поддержкой 5G. В планах отойти от практики выпуска только флагманов. В приоритетах занять нишу в сегментах более доступных устройств.  Сколько в итоге новинок под маркой OnePlus мы увидим в этом году, неизвестно. Нет и ясности со сроками выхода моделей.

 

Источник: gizchina

 

OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.04.2020

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Доступные смартфоны OnePlus: компания наконец-то созрела?