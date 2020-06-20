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Дождались! В следующем месяце нас ждет новый смартфон от Poco

20.06.2020 1144 0

Наверное, никто не будет отрицать, что Poco – один из самых необычных брендов за последнее время. Ворвавшись на рынок с первым Pocophone, суббренд Xiaomi пропал на целый год, заставив новоиспеченных фанатов с ума сходить в ожидании. Слухи не прекращались, и компании нужно было делать хоть что-то. Вот действия они приняли, мягко говоря, странные: сначала вроде отделились от Xiaomi, потом выпустили два смартфона, взяв за основу уже существующие аппараты материнской компании, и продолжали молчать о новых продуктах.

 

Похоже, Poco это устраивает.

 

Дождались! В следующем месяце нас ждет новый смартфон от Poco – фото 1

 

По обещаниям гендиректора Poco India Манмухана Шандолу, новый смартфон от Poco появится в Индии уже в следующем месяце. Руководство компании заверило, что новый аппарат станет эксклюзивным продуктом для индийских потребителей. 

 

Если верить еще старым слухам, этим аппаратом может стать Poco M2 Pro. Его «сердцем» будет выступать Snapdragon 720G.

 

Недавно устройство было замечено на индийском сайте сертификации BIS. Названия смартфона на сайте нет, но в списке упоминается название Poco и номер модели M2003J6CI. Этот номер ранее был привязан к описываемому смартфону. К сожалению, на данный момент никакой подробной информации о Poco M2 Pro нет, разве что некоторые пользователи замечают сходство смартфона с Redmi Note 9 Pro.

 

Дождались! В следующем месяце нас ждет новый смартфон от Poco – фото 2

 

Манмухан Шандолу также рассказал о некоторых планах бренда на будущее, включая TWS-наушники. Манмохан рассказал, что наушники разрабатываются вместе с командой Xiaomi. Очевидно, продукт будет иметь сходство с одним из существующих беспроводных наушников от Xiaomi.

 

По всей видимости, у компании большие амбиции. Посмотрим, как рынок отреагирует на них.

 

Дождались! В следующем месяце нас ждет новый смартфон от Poco – фото 3

Источник: notebookcheck.net

Poco Xiaomi M2 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.06.2020

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Дождались! В следующем месяце нас ждет новый смартфон от Poco