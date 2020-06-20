Дождались! В следующем месяце нас ждет совершенно новый смартфон от Poco

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Наверное, никто не будет отрицать, что Poco – один из самых необычных брендов за последнее время. Ворвавшись на рынок с первым Pocophone, суббренд Xiaomi пропал на целый год, заставив новоиспеченных фанатов с ума сходить в ожидании. Слухи не прекращались, и компании нужно было делать хоть что-то. Вот действия они приняли, мягко говоря, странные: сначала вроде отделились от Xiaomi, потом выпустили два смартфона, взяв за основу уже существующие аппараты материнской компании, и продолжали молчать о новых продуктах.

Но это, наконец, скоро прекратится, и уже в июле мы должны получить абсолютно новый аппарат.





По обещаниям гендиректора Poco India Манмухана Шандолу, новый смартфон от Poco появится в Индии уже в следующем месяце. Руководство компании заверило, что новый аппарат станет эксклюзивным продуктом для индийских потребителей. Другими словами, на этот раз мы не должны получить простой ребрендинг смартфона от Xiaomi.

Если верить еще старым слухам, этим аппаратом может стать Poco M2 Pro. Его «сердцем» будет выступать Snapdragon 720G.

Недавно устройство было замечено на индийском сайте сертификации BIS. Названия смартфона на сайте нет, но в списке упоминается название Poco и номер модели M2003J6CI. Этот номер ранее был привязан к описываемому смартфону. К сожалению, на данный момент никакой подробной информации о Poco M2 Pro нет.





Манмухан Шандолу также рассказал о некоторых планах бренда на будущее, включая TWS-наушники. Манмохан рассказал, что наушники разрабатываются вместе с командой Xiaomi. Очевидно, продукт будет иметь сходство с одним из существующих беспроводных наушников от Xiaomi.

По всей видимости, у компании большие амбиции. Посмотрим, как рынок отреагирует на них.





Источник: notebookcheck.net