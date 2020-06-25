Драйверы GPU Mali можно будет обновлять

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До недавнего времени пользователи смартфонов и не помышляли об обновлении графических драйверов. Их обновление происходило одновременно с обновлением операционной системы. Но Qualcomm решила выделить драйверы в отдельные пакеты, чтобы пользователи могли получать свежие версии независимо от апдейта программной платформы. Первыми такую возможность получили чипы Snapdragon 865, Snapdragon 765G и 765.

О чем рассказала ARM

Теперь же аналогичную возможность планирует внедрить и ARM для своих видеоускорителей Mali. Необходимая работа уже проведена, но при этом компания не сообщает о том, какие графические чипы получат независимую поддержку обновлений. Говорится лишь о том, что этой фичи удостоятся видеоускорители, которые используются в чипах MediaTek, HiSilicon и Exynos. Скорее всего, старые модели графических чипов эта инициатива не затронет, а вот Mali-G78 возможность обновления драйверов должен получить.

Обновляемые драйвера пригодятся для того, чтобы оперативно исправить ошибки, повысить производительность или добавить новые функции из API OpenGL или Vulkan. Поскольку подготовка OTA-обновления затратная по времени, обновления драйверов будут распространять через Google Play, при условии, что они не зависят от обновлений системы.

Какие еще новшества

В дополнение к заявлению о желании предложить обновляемые драйвера, ARM также объявила, что графические процессоры Mali станут поддерживать Android GPU Inspector, инструмент для профилирования с открытым исходным кодом, который поможет разработчикам игр оптимизировать производительность графики — нацеленность на более высокую частоту кадров и лучшее качество рендеринга. Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy S20 и Google Pixel 4 – вот смартфоны, которые вскоре получат Android GPU Inspector.

Источник: mydrivers