Два популярных смартфона Samsung получили важное обновление. Изменения улучшат камеру

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Выпускаемые в средней ценовой категории смартфоны Samsung пользуются популярностью. Покупатели часто делают выбор в пользу таких устройств, особенно часто в A-серии берут Galaxy A51 и A71. Компания понимает, что эти продукты пользуются спросом и не забрасывает их. Сегодня для A51 и A71 вышло очередное обновление, которое добавило несколько интересных функций.

Что нового?

Обновление в основном коснулось возможностей камеры. Так, Galaxy A51 теперь поддержвате Single take, My filters и Night hyperlapse﻿. Ровной такую же новую функциональность получил более дорогой A71.

Новые фишки также появились в приложениях галереи и клавиатуры. С этого дня владельцам смартфонов доступна «Быстрая обрезка»﻿, которая позволяет не тратя лишнего времени произвести кроп изображения. В фирменную клавиатуру добавили возможность перевода прямо из неё и функцию быстрого повторения / отмены предыдущего действия по свайпу.



Помимо этого, в апдейте также серьёзно поработали над оптимизацией и безопасностью, но никаких подробностей Samsung не раскрывает.

Для Galaxy A51 новая версия системы выйдет под кодовым обозначением A515FXXU3BTF4﻿. Номер сборки обновления для A71 —﻿﻿﻿ A715FXXU2ATG1﻿.

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Источник: gsmarena