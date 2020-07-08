Два популярных смартфона Samsung получили важное обновление. Изменения улучшат камеру
Выпускаемые в средней ценовой категории смартфоны Samsung пользуются популярностью. Покупатели часто делают выбор в пользу таких устройств, особенно часто в A-серии берут Galaxy A51 и A71. Компания понимает, что эти продукты пользуются спросом и не забрасывает их. Сегодня для A51 и A71 вышло очередное обновление, которое добавило несколько интересных функций.
Что нового?
Обновление в основном коснулось возможностей камеры. Так, Galaxy A51 теперь поддержвате Single take, My filters и Night hyperlapse. Ровной такую же новую функциональность получил более дорогой A71.
Новые фишки также появились в приложениях галереи и клавиатуры. С этого дня владельцам смартфонов доступна «Быстрая обрезка», которая позволяет не тратя лишнего времени произвести кроп изображения. В фирменную клавиатуру добавили возможность перевода прямо из неё и функцию быстрого повторения / отмены предыдущего действия по свайпу.
Помимо этого, в апдейте также серьёзно поработали над оптимизацией и безопасностью, но никаких подробностей Samsung не раскрывает.
Для Galaxy A51 новая версия системы выйдет под кодовым обозначением A515FXXU3BTF4. Номер сборки обновления для A71 — A715FXXU2ATG1.
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Источник: gsmarena
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