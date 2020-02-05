Две компании отменили участие в MWC 2020 из-за короновируса

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В этом месяце в Барселоне пройдет ежегодная выставка мобильной индустрии, посетить которую считают делом чести многие компании. Среди постоянных участников ивента была LG. Должен был южнокорейский гигант приехать и на MWC 2020. Уже даже появлялись слухи, что он покажет LG V60 ThinQ и LG G9 ThinQ.





Но неожиданно компания официально объявила, что пропустит выставку и всему виной короновирус. В своем пресс-релизе LG сообщила о том, что она внимательно следит за ситуацией, связанной со вспышкой вируса. Ради безопасности своих сотрудников и клиентов, компания приняла решение отказаться от участия в MWC 2020.









LG считает, что такой шаг позволит снизить риск инфицирования сотрудников компании, поскольку вирус продолжает распространяться за пределы Китая. Свои новинки производитель намерен представить на отдельном мероприятии, которое пройдет в ближайшие месяцы.





И LG оказалась не единственной компанией, которая отказалась от участия в MWC 2020. Ее примеру последовала ZTE. Несмотря на то, что компания запланировала провести 25 февраля в Барселоне свое пресс-мероприятие, посвященное анонсу ZTE Axon 10s Pro и новым разработкам в области 5G, она приняла решение отменить его. Причина аналогичная — вспышка короновируса.





Организаторы выставки MWC 2020 тем временем заявляют, что выставка состоится «в соответствии с планом». Но они намерены внимательно отслеживать ситуацию с распространением вируса и предпримут меры, направленные на недопущение инфицирования посетителей.





Источник: phonearena.com







