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DxOMark Awards: какие смартфоны лучшие в своем деле

29.05.2020 795 1

Несмотря на то, что есть много вопросов к объективности и особенностям тестирования камер специалистами DxOMark, их мнение стало своеобразным мерилом по фотовозможностям устройств. На регулярной основе эксперты ведут собственный рейтинг, где ранжируют лучшие камерофоны на рынке.

 

DxOMark Awards: какие смартфоны лучшие в своем деле – фото 1

 

Топовые камерофоны и кто круче в отдельных аспектах

 

На днях лаборатория DxO решила составить табель рангов, кто лучший в своем деле. В зависимости от запросов пользователей они смогут выбрать оптимальный вариант для своих нужд. Так, в деле создания фотографий лучший выбор — Huawei P40 Pro. Достойно справятся с созданием качественных фоточек Honor 30 Pro + и Huawei Mate 30 Pro 5G.

 

DxOMark Awards: какие смартфоны лучшие в своем деле – фото 2

 

Если же у вас в приоритетах съемка видео, то вновь тут вне конкуренции Huawei P40 Pro, который по совокупности всего потенциала можно считать универсальным мобильным аппаратом для создания фото и видео. Не хотите эту модель, тогда хорошими роликами вас также смогут порадовать Honor 30 Pro + и Xiaomi Mi 10 Pro.

 

DxOMark Awards: какие смартфоны лучшие в своем деле – фото 3

 

Лучше других на широкоугольную камеру снимает Samsung Galaxy S20 Ultra, портретные снимки удачными выходят на камеру Samsung Galaxy Note 10+ 5G, а ночная съемка — конек Huawei P40 Pro. На шаг опережает конкурентов в создании фото с приближением все тот же P40 Pro.

 

Селфи-профи и лучшие по качеству звука

 

Для тех же, у кого в приоритетах себяшки, также стоит присмотреться к Huawei P40 Pro, признанный лучшим смартфоном для селфи. В качестве альтернативы можно рассмотреть Huawei Nova 6 5G и Samsung Galaxy S20 Ultra, а также Galaxy Note 10+ 5G, когда речь идет о записи видео.

Ищите смартфон с лучшим звуком? По мнению специалистов DxOMark, вам стоит выбрать Xiaomi Mi 10 Pro. Порадуют своим воспроизведением звука Huawei Mate 20 X и Oppo Find X2 Pro. Запись же звука является сильной стороной Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro.

 

Источники: dxomark, dxomark, dxomark

DxOMark Awards
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Евгений БЕСТ
в сравнении с iPhone 11 pro.... сосут все китайцы без исключения. говорю как обладатель еще ми5))) у жены 11 проха... у коллег половина перечисленного на руках, есть с чем сравнивать...заказная в общем статья....
29.05.2020 19:22
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DxOMark Awards: какие смартфоны лучшие в своем деле