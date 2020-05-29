DxOMark Awards: какие смартфоны лучшие в своем деле

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Несмотря на то, что есть много вопросов к объективности и особенностям тестирования камер специалистами DxOMark, их мнение стало своеобразным мерилом по фотовозможностям устройств. На регулярной основе эксперты ведут собственный рейтинг, где ранжируют лучшие камерофоны на рынке.

Топовые камерофоны и кто круче в отдельных аспектах

На днях лаборатория DxO решила составить табель рангов, кто лучший в своем деле. В зависимости от запросов пользователей они смогут выбрать оптимальный вариант для своих нужд. Так, в деле создания фотографий лучший выбор — Huawei P40 Pro. Достойно справятся с созданием качественных фоточек Honor 30 Pro + и Huawei Mate 30 Pro 5G.

Если же у вас в приоритетах съемка видео, то вновь тут вне конкуренции Huawei P40 Pro, который по совокупности всего потенциала можно считать универсальным мобильным аппаратом для создания фото и видео. Не хотите эту модель, тогда хорошими роликами вас также смогут порадовать Honor 30 Pro + и Xiaomi Mi 10 Pro.

Лучше других на широкоугольную камеру снимает Samsung Galaxy S20 Ultra, портретные снимки удачными выходят на камеру Samsung Galaxy Note 10+ 5G, а ночная съемка — конек Huawei P40 Pro. На шаг опережает конкурентов в создании фото с приближением все тот же P40 Pro.

Селфи-профи и лучшие по качеству звука

Для тех же, у кого в приоритетах себяшки, также стоит присмотреться к Huawei P40 Pro, признанный лучшим смартфоном для селфи. В качестве альтернативы можно рассмотреть Huawei Nova 6 5G и Samsung Galaxy S20 Ultra, а также Galaxy Note 10+ 5G, когда речь идет о записи видео.

Ищите смартфон с лучшим звуком? По мнению специалистов DxOMark, вам стоит выбрать Xiaomi Mi 10 Pro. Порадуют своим воспроизведением звука Huawei Mate 20 X и Oppo Find X2 Pro. Запись же звука является сильной стороной Honor V30 Pro, Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro.

Источники: dxomark, dxomark, dxomark