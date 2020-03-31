DxOMark: Huawei P40 Pro король мобильной фотографии и у него лучшая камера

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На прошлой неделе случилась премьера флагманов семейства Huawei P40. Направление эволюции — предсказуемо. Упор сделан на фотографию и съемку видео, а также различные алгоритмы, заточенные под это. Бесспорно, сильная сторона Huawei P40 Pro — это основная четырехмодульная камера. Думаю, что мало кто сомневался, кто теперь станет на вершине рейтинга DxOMark.





Так и случилось. Через несколько дней после анонса специалисты DxOMark подвели итоги теста камеры Huawei P40 Pro, по результатам которого вручили ему пальму первенства в собственном рейтинге.









В своем отчете эксперты сделали оговорку, что тестируемый смартфон работал на глобальной версии прошивки, в которой по умолчанию AI отключен. Кроме того, данная прошивка на данный момент недоступна для потребителей. Huawei сделает ее доступной, выпустив в ближайшем будущем обновление. А карантин во Франции из-за COVID-19 помешал им сделать много фоточек на улице.









По результатам испытаний Huawei P40 Pro выставили средний балл 128. В деле создания фото он оказался почти на голову выше конкурентов, набрав рекордные 140 очков, «основанные на безупречной производительности во всех подкатегориях».





Для сравнения Oppo Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro, идущие вторыми в рейтинге, за фотовозможности получили по 134 балла. Что касается съемки видео, тот тут флагман Huawei заработал 105 очков и это на 1 балл больше, чем результат ближайших преследователей.





В своем окончательном вердикте эксперты DxOMark пришли к выводу, что Huawei P40 Pro — это новый уровень мобильной фотографии и видео. Это лучший или один из лучших смартфонов почти во всех категориях, который когда-либо тестировался DxO.





Особо специалистов впечатлили детализация, низкий уровень шума, эффективная система автофокусировки, наилучший баланс текстуры/шума, а также работа зума, портретный режим и качество снимков при слабом внешнем освещении. Если вы ищите лучшую камеру в мобильном устройстве — лучшей альтернативы на данный момент нет. Ознакомиться с полным обзором Huawei P40 Pro от DxOMark, можно перейдя по этой ссылке.

Источник: dxomark







