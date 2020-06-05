DxOMark оценили камеру OnePlus 8 Pro. Он снимает круче Samsung Galaxy S20+ и iPhone 11 Pro Max

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Несмотря на все обвинения в адрес специалистов DxOMark в части необъективности и «продажности», их рейтинг все равно учитывают и на него равняются. Сейчас у ребят из DxO дошли руки до OnePlus 8 Pro, и они взялись определять, насколько хороша его камера в сравнении с другими камерофонами на рынке.

Какая камера

Для начала немного технических характеристик. Флагман получил четверную камеру, где главный датчик на 48 Мп со светосилой f/1.8. Помогают ему телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом, ширик на 48 Мп и нашумевшая камера с цветным фильтром на 5 Мп.

Подвинуть авторитетов и лидеров OnePlus 8 Pro не смог. Но результат показал вполне достойный, он снимает чуть лучше Samsung Galaxy S20+ и iPhone 11 Pro Max. В рейтинге смартфонов с лучшими камерами OnePlus 8 Pro досталась десятая строчка и его итоговый результат составил 119 баллов. За качество фото ему выставили 126 баллов и за возможности видеосъемки — 103 балла. Прогресс очевиден. Для сравнения, OnePlus 7T Pro удостоился среднего балла 114, за качество фоточек он получил 122 балла и за видеовозможности — 96.

Итог

Вердикт DxOMark гласит, что OnePlus 8 Pro уверенно смотрится в нише флагманов, предлагая высококачественную начинку и характеристики камеры. У него есть все, чтобы бросить вызов конкурентам, и он обладает широким спектром возможностей при съемке. Отметили они и цветовой фильтр, который привносит что-то новое на рынок.

В целом, по их мнению, OnePlus 8 Pro хорошо справляется со своими задачами и у него нет каких-то критических недостатков. Его сильные стороны превосходная экспозиция, высокая детализация и хорошо контролируемый уровень шума. Но при этом камера не может похвастаться универсальностью и стабильностью в любых условиях съемки, включая съемку в темное время и неточность работы автофокуса. С полным обзором DxOMark вы сможете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Источник: dxomark