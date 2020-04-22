DxOMark затестил камеру Samsung Galaxy S20 Ultra. Лидерам ничего не угрожает

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У ребят из лаборатории DxOMark дошли руки до теста Samsung Galaxy S20 Ultra. Что мешало им сделать его раньше? Возможно, были дела поважнее и в приоритетах были заказные обзоры. А может быть они попросту ждали выхода обновления, которое повышает стабильность работы камеры и смартфона в целом.

В общем обзор готов и, увы, он станет разочарованием для фанатов Samsung и самой компании. Смартфон с претензией на монстра и лидера среди камерофонов смог набрать средний балл 122. И это аналогичный результат, который показал Honor V30 Pro, занимающий пятую строчку рейтинга DxOMark.

Прежде всего, подкачали возможности камеры Galaxy S20 Ultra в создании видео — за видеосъемку он получил 102 балла. А вот за качество фоточек смартфон удостоился 134 баллов. Столько же за свои фотовозможности получили Oppo Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro, которые делят третью строчку табелей рангов лучших камерофонов.

Специалисты DxO остались довольны стабильностью экспозиции, цветопередачей, детализацией и портретной съемкой. Но проблемы с зумом с близкого расстояния, медленная автофокусировка при слабом освещении, артефакты при зуммировании и проблемы с ночными фотографиями смазали приятное впечатление от камеры.

С учетом стоимости Samsung Galaxy S20 Ultra, эксперты остались разочарованы возможностями его камеры. Они пришли к выводу, что этот флагман эффективен во многих условиях съемки, но новый стандарт качества изображений он точно не установил. Перейдя по этой ссылке, вы сможете ознакомиться с полным обзором камеры смартфона с ценником в $1400, предложившего датчик на 108 Мп и умопомрачительный 100-кратный зум.

Источник: dxomark