Эксклюзивный Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition: искусство стиля

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Samsung Galaxy Z Flip — один из вчерашних дебютантов и второй складной смартфон компании. Помимо «обычной» версии новинка еще и обзавелась эксклюзивной вариацией Thom Browne Edition, к созданию которой причастен известный американский модельер Том Браун. Отличается она внешним исполнением, комплектацией и ценником.









При оформлении смартфона использовали фирменные цвета бренда Thom Browne. Корпус окрашен в серый цвет и на него нанесены три полосы: красная, синяя и белая. Единая стилистика прослеживается в эксклюзивных обоях для рабочего стола и специальных звуках интерфейса.





Помимо самого смартфона внутрь брендированной коробки положили смарт-часы Galaxy Watch Active 2, новые беспроводные наушники Galaxy Buds+, сменный ремешок для часов и кожаный чехол для флагмана.





Старт продаж Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition намечен на март и покупка такого эксклюзива обойдется в $2040. Выйдет такой комплект ограниченным тиражом.









Одной из характерных черт Galaxy Z Flip стал режим Flex, когда гибкую матрицу можно разделить на два экрана или две части: верхнюю и нижнюю. Такая фишка позволяет просматривать различный контент в двух окнах. Например, в одном можно вывести ролик из YouTube, а во втором — общаться в мессенджере. Создана такая фича разработчиками Google и сообщается, что ее смогут реализовать в своих устройствах и другие производители.





Источник: news.samsung.com







