Эксперты DxOMark затестили OnePlus 7T Pro

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В руки спецам DxOMark попал флагман OnePlus 7T Pro, который был представлен в октябре прошлого года. К самим тестам бенчмарка DxOMark можно относиться по-разному, особенно после того, как его обвинили в том, что он не брезгует брать деньги за «правильный» обзор. Но, похоже, что в случае с OnePlus 7T Pro денег DxO компания не «заносила», ведь обзор на его камеру появился спустя 4 месяца после релиза.

По баллам вышло, что OnePlus 7T Pro снимает на одном уровне с OnePlus 7 Pro. Что и не удивительно, ведь у обоих смартфонов камеры идентичные. Оба аппарата получили от DxOMark средний балл 114. Но дьявол кроится в деталях. В деле создания фото оба смартфона получили по 122 балла, а вот видео снимает лучше OnePlus 7 Pro, который получил 98 баллов и это на два балла больше, чем заработал его T-версия. По мнению DxOMark, они снизили баллы за видеовозможности из-за ухудшения показателей по цветопередаче, текстуре и из-за увеличения количества шумов.

Вердикт экспертов: общее качество изображения очень хорошее, с точной экспозицией, приятными цветами и четкой детализацией. Качество фото и видео редко разочаровывает.

Среди сильных сторон камеры OnePlus 7T Pro при создании фото они отметили широкий динамический диапазон, приятные цвета, хорошую детализацию и точную целевую экспозицию. К недостаткам причислили наличие мелких шумов и артефактов, слишком теплый баланс белого и изменение экспозиции на лицах.

Что касается видео, то смартфон неплохо показал себя в плане работы автофокуса, похвалили цветопередачу и точную выдержку. Получить высокие баллы не позволили грубые шумы на движущихся объектах, сдвиги кадров, различия резкости при ходьбе, а также ограниченный динамический диапазон.

Источник: dxomark

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