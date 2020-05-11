Эксперты DxOMark затестили Samsung Galaxy S20+

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Не так давно спецы лаборатории DxOMark протестировали камеру Samsung Galaxy S20 Ultra. Она их не впечатлила, хотя качество фото и видео позволило уберфлагману Samsung попасть в десятку лучших камерофонов. Теперь же в руки специалистам DxOMark попал Samsung Galaxy S20+, который едва втиснулся в топ-10 лучших.

Напомним, что камера Plus-версии получила четыре датчика, где ключевой на 12 Мп, есть ширик с аналогичным разрешением, телеобъектив на 64 Мп и ToF-датчик на 0,3 Мп. По итогам теста камере выставили средний балл 118, что позволило смартфону занять 10 место в табеле рангов камерофонов.

Вердикт DxOMark: если вы ищите продвинутый смартфон с камерой от известного производителя по более низкой цене, чем флагман премиум-класса, Galaxy S20+ отвечает этому требованию. Его автофокус — точен и надежен. Цвета и экспозиция — превосходны в любых условиях освещения. Наиболее впечатляют портретные снимки и кадры на широкоугольный объектив. К достоинствам камеры стоит отнести и детализацию.

Но, увы камера Galaxy S20+ не эталонная и снимки изобилуют артефактами, падает детализация при съемке с увеличением, система оптической стабилизации при записи видео требует усовершенствования и наблюдается ограничение динамического диапазона.

Источник: dxomark