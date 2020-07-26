Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A42 и цена наушников Samsung Galaxy Buds Live

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Многие пользователи, выбирая недорогой смартфон, хотят получить надежное устройство, с аккуратным исполнением, без тормозов и с хорошей автономностью. Samsung Galaxy A42 должен стать классическим примером среднебюджетного аппарата с поддержкой сетей пятого поколения, в котором помимо прочего ставку сделают на достаточно емкий аккумулятор.

Samsung Galaxy A42

Дебют самого смартфона должен состояться только в 2021 году и ожидается, что он получит флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Установка 5G‑модема явно подтолкнула производителя искать пути предложить хороший уровень автономности. Решено идти проторенной дорожкой — установкой достаточно емкой батареи. Предпочтение отдано источнику питания емкостью 4860 мАч.

Samsung Galaxy Buds Live

А тем временем Samsung завершает приготовления к презентации Unpacked, на которой представят флагманы Galaxy Note 20 и новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live, выделяющиеся своей необычной формой, напоминающей фасолины. Последние утечки указывают на то, что внутри них установят 12-миллиметровые излучатели и они получат три микрофона, один из которых будет наружным.

Обещают автономность до 7,5 часов на одном заряде и до 28 часов при использовании зарядного кейса. Есть система шумоподавления и поддержка голосового ассистента. Ценник на Samsung Galaxy Buds Live должен составить 190 евро.

Источники: gsmarena, sammobile

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