Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro+ и фото таинственного смартфона компании

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Пресс-мероприятие Xiaomi, которое пройдет 11 августа, обещает стать одним из самых необычных ивентов за всю историю компании. Наблюдать за ним можно будет онлайн и на нем держать слово будет сам Лэй Цзюнь. Помимо доклада на тему успехов Xiaomi за 10 лет своего существования и радужных перспектив на будущее, покажут ряд новинок. В числе дебютантов может оказаться флагман Xiaomi Mi 10 Pro +.

Две батарейки для уберфлагмана

Сегодня пришло сообщение, что в случае с новым флагманом компания пойдет по пути установки двух аккумуляторов. Емкость каждого из них составит 2250 мАч и суммарная — 4500 мАч. И зарядить батарейки можно будет за считанные минуты, благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 100/120 Вт.

Xiaomi Mi 10 Pro + приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чип Snapdragon 865/865+, оперативную память LPDDR5, флеш-модуль UFS 3.1.

Попытка интриги с таинственным смартфоном

Тем временем, китайские СМИ растиражировали фото неизвестно смартфона Xiaomi. Как в лучших традициях вновь кто-то «случайно» заметил аппарат в руках пассажира общественного транспорта, смог на расстоянии распознать, «перу» чьей компании он принадлежит и сделать незаметно фоточки. Сам источник уверяет, что это еще не анонсированный аппарат Xiaomi, облаченный в специальный чехол, который, по идее, должен сохранить в тайне компанию производителя.

В объектив камеры попал смартфон с круглым вырезом под фронталку по центру верхней части дисплея. Почему-то эти фото связали с последними предсказаниями одного из китайских инсайдеров, который предсказывает дебют нового аппарата Xiaomi во второй половине нынешнего года. В числе его характеристик называют ЖК-дисплей с частотой обновления 144 Гц, батарейку емкостью 5000 мАч и основную камеру с главным датчиком на 108 Мп.

Источник: mydrivers, cnmo