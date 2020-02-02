Эпидемия короновируса повлияет на сроки выхода китайских смартфонов и формат их презентаций

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С начала года в Китае бушует короновирус. Количество инфицированных уже насчитывает более 14 тысяч человек и болезнь унесла жизни более 300 человек. Эпицентр короновируса город Ухань закрыт на карантин и в Китае пошли на продление новогодних каникул до 10 февраля. Опасная эпидемия заставляет отказываться от массовых мероприятий, она сказывается на сроках поставки товаров с Китая и работе фабрик.

Короновирус может заставить производителей смартфонов снести коррективы в планы в части анонса новых устройств. Так, один из инсайдеров сообщает о том, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Поднебесной может повлиять на сроки релиза флагманов серии Huawei P40. Несмотря на то, что их презентация назначена на конец марта и пройдет в Париже, есть опасения, что компания не успеет подготовить новинки к выходу на рынок, поэтому она всерьез рассматривает возможность переноса сроков их появления.

Кроме того, в сети уже мелькали предсказания, что Xiaomi думает над тем, чтобы провести премьеру семейства Xiaomi Mi 10 в режиме видеоконференции, отказавшись от «живого» мероприятия. Не исключено, что по этому же пути пойдет «дочка» компании Black Shark.

Так, сегодня глава суббренда заявил о том, что, учитывая бушующую эпидемию, традиционная пресс-конференция для анонса новинок не подходит. Один из выходов — онлайн-конференция. Он предложил пользователям высказаться в части возможности проведения мероприятия онлайн или предложить другой формат.

То, что Xiaomi намерена скорректировать сроки выхода своих продуктов, подтвердил глава Redmi и вице-президент компании Лю Вейбинг. На своей странице в Weibo он опубликовал пост, в котором сообщил, что «ритм выхода новых продуктов нарушен, он корректируется».

При этом он отметил, что индустрию смартфонов ждет непростой год. В частности, на китайском рынке есть две ключевые проблемы: спрос и предложение. Похоже, что он указывает на то, что при низком спросе недостатка в предложениях на рынке нет.

Источники: mydrivers, mydrivers