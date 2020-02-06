Еще один аргумент в пользу отказа от покупки Motorola Razr

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Motorola Razr обладает целым рядом интересных идей, способных привлечь внимание. Это удачный форм-фактор, компактность и гибкий дисплей. А вот наличие аккумулятора емкостью 2510 мАч уже на этапе ознакомления с характеристиками смартфона не внушает оптимизма и следует отнести к слабым сторонам новинки.









Как показывает первый опыт эксплуатации Motorola Razr, такие опасения и выводы не беспочвенны. Так, журналист Androidcentral, который уже получил новинку на тест, поделился своими впечатлениями. По его словам, если вы рассчитываете, что Motorola Razr обеспечит один день автономной работы, то вы должны распрощаться с этой надеждой.





Несмотря на оптимизацию программного обеспечения и все достижения в области энергосбережения, физику не обмануть. Чем меньше емкость батарейки, тем меньше время автономной работы. Репортер пришел к выводу, что в плане автономности Motorola Razr очень схож с Google Pixel 4. Общее время работы смартфона разочаровывает — при умеренном и не частом использовании аппарат проживет в среднем 13 часов. Стоит увеличить нагрузку и автономность падает на 1-2 часа.





К счастью, есть технология быстрой зарядки TurboPower, которая позволит быстро восполнить заряд батарейки. Но в любом случае с Motorola Razr далеко от розетки лучше не отходить или всегда иметь при себе внешний аккумулятор в боевой готовности.





Источник: androidcentral.com



