Еще один мобильный прорыв Huawei в 2019 году

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Huawei — одна из успешных китайских компаний на рынке смартфонов. Вот уже пару лет она входит в тройку крупнейших производителей мобильных устройств. А теперь компания впервые оказалась на верхней строчке в одном из сегментов, обойдя саму Samsung.





На днях Huawei похвасталась тем, что по состоянию на конец декабря прошлого года она поставила на рынок чуть более 6,9 млн 5G-смартфонов. Данная цифра приведена с учетом показателей и «дочки» Honor. В 2019 году модельный ряд компании пополнился такими мобильными устройствами с поддержкой сетей пятого поколения как Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Mate X, Honor V30 5G и V30 Pro 5G.





Напомним, что всего пару дней назад статистику поставок 5G-смартфонов озвучила и Samsung. По ее подсчетам в ее активе 6,7 млн поставленных мобильных устройств, работающих в сетях пятого поколения. А это означает, что Huawei мировой лидер в нише 5G-смартфонов.





По прогнозам аналитиков и экспертов, 2020 год станет годом сетей пятого поколения, а на рынке появится немало устройств с поддержкой нового стандарта. В этом направлении подсуетились производители чипов Qualcomm и MediaTek, которые будут снабжать смартфоностроителей необходимыми процессорами и модемами. А Huawei будет продолжать использовать собственные разработки.





Источник: playfuldroid.com







