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Еще один рендер очень странного Google Pixel 5 XL

20.02.2020 688 0

Рендеры и эскизы являются одним из форматов утечек о новых продуктах. Смартфоны Pixel от Google не исключение. Как правило, изображения начинают появляться в сети задолго до релиза и в этом нет ничего необычного. Есть немало тех, кто хотел бы заранее увидеть дизайн новинок.

 

Еще один рендер очень странного Google Pixel 5 XL


Если последние сведения достоверны и Google действительно остановится на таком экстерьере, то нас ждет достаточно странный Pixel 5 XL. Сегодня в сеть выложили рендер, демонстрирующий внешний вид одного из прототипов нового флагмана. Акцентируем внимание, что это лишь прототип и конечный Google Pixel 5 XL может быть иным.

 

Еще один рендер очень странного Google Pixel 5 XL – фото 2


Как правило, у Google есть несколько команд, где каждая из них создает свое видение нового флагмана. Только оценив все представленные прототипы, компания выбирает финальный вариант и происходит это в апреле или мае. Это обычная практика и в этом году Google последует ей также.


Но если компания все же выберет такой вариант экстерьера Google Pixel 5 XL, то первое, что бросается в глаза большой модуль основной камеры, получивший округлую форму. Необычное, но очень странное исполнение тыльного модуля. На данном этапе неизвестно, какие датчики изображения будут установлены на задней панели, но их вполне может быть три.


Источник: phonearena.com



Google Pixel 5 XL Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

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Еще один рендер очень странного Google Pixel 5 XL