Если Huawei не сможет производить чипы Kirin, в проигрыше будет вся индустрия

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Qualcomm создает хорошие процессоры, они производительные, сильной их стороной является графика и полный пакет поддержки всех мыслимых радиочастот в модеме. Отчасти создавать достойные чипы компанию стимулируют конкуренты, которые готовы занять ее место. Точнее, так было до недавнего времени.

Конкурентные бои





Недостатки в Exynos и отказ компании создавать фирменные ядра, фактически привели к тому, что на данный момент Samsung сошла с дистанции за звание лучшего чипмейкера. Южнокорейский гигант не свернет производство фирменных чипов, но «детские болезни» и слабая графика Mali не дадут им прыгнуть выше головы. Возможно, партнерство с ADM в части создания графических чипов принесет свои плоды в будущем, но ощутимый результат будет виден лишь через пару лет.

Другой производитель аппаратных платформ MediaTek уже давно махнул рукой на «догнать и перегнать» Qualcomm. В итоге — в мире Android у американской компании остается только один реальный конкурент. И это Huawei.

И тут на руку Qualcomm может сыграть правительство США, которое всерьез взялось за уничтожение Huawei. Следующим его шагом может стать политика усиления санкций, которые могут вынудить китайскую компанию прекратить производство чипов на площадях TSMC. Такой сценарий развития событий отнюдь не пойдет на пользу всей мобильной индустрии, и мы увидим монополию Qualcomm.

Грести деньги лопатой





Безусловно, вряд ли на первых порах пользователи проиграют от того, что внутри флагманов и устройств среднего уровня будут стоять чипы Snapdragon. Но отсутствие конкуренции никогда не идет во благо. Qualcomm рискует «почивать на лаврах», у нее пропадет стимул двигать технологии вперед и на первый план выйдет только желание извлечь максимум выгоды из своей монополии. Уже сейчас компания ломит высокие цены на свой топовый Snapdragon 865 и подстегивает рост цен на смартфоны. А все по причине того, что у смартфоностроителей, кроме Samsung и Huawei, нет другой альтернативы в сегменте флагманских решений.

И если в доступных устройствах у пользователей еще будет выбор между чипами MediaTek и Samsung, то во флагманском сегменте и 5G‑модемах не останется никого, кто смог бы хоть как-то конкурировать с Qualcomm. Хотите аппарат с топовым чипом Snapdragon? Будьте готовы платить за него все больше и больше.

Американский чипмейкер уже не раз был наказан за использование в корыстных целях своего доминирующего положения на рынке. В большей степени жажда наживы прослеживалась в лицензионных отчислений за право использования патентов и, связанных с ними технологий. Сумма отступных настолько велики, что производителям дешевле приобретать чип Snapdragon со встроенным модемом, чем платить роялти и создавать собственные решения.

Именно алчность чипмейкера стала причиной того, что Apple и Qualcomm в свое время «побили горшки», концерн из Купертино прекратил покупать модемы Qualcomm и на данный момент работает над собственным модулем связи только бы распрощаться с зависимостью от чипмейкера.

Huawei против Qualcomm





Сейчас в мире Android только Huawei делает и может делать топовые аппаратные платформы, которые хоть как-то конкурируют с чипами 800 серии Qualcomm. Достигается это за счет гибкой оптимизации "железа" и софта, собственной конфигурации ядер и весьма продвинутых нейронных движков, которые превосходят NPU конкурентов. И самое главное — если ничто и никто не будет мешать Huawei, она и дальше будет инвестировать приличные средства в развитие чипов. А значит, они будут совершенствоваться и эволюционировать, заставляя конкурентов не отставать.

В итоге только Huawei сейчас имеет все шансы навязать конкурентную борьбу Qualcomm. Маловероятно, что китайская компания начнет «пачками» продавать свои процессоры сторонним компаниям и тем самым будет выдавливать американского гиганта с рынка. Но именно она станет тем производителем, который будет хоть немного сдерживать алчность Qualcomm и будет заставлять ее двигаться вперед, совершенствуя чипы. Конкуренция двигает прогресс. И хочется надеяться, что Huawei не будут мешать и дальше создавать свои чипы.

Источник: androidcentral