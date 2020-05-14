Эти опции должны предложить Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus

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До анонса серии Samsung Galaxy Note 20 остается три месяца и почти наверняка, финальный дизайн и характеристики флагманов утверждены. Поэтому вполне ожидаемо, что есть те, кто знает много о новинках. Смог ли генеральный директор компании Display Chain Consultants Росс Янг прикоснуться к «святому», достоверно неизвестно. Но он утверждает, что знает кое-что о новинках и даже поделился с широкой аудиторией информацией.





В своем эксклюзивном интервью YouTube-каналу Greggles TV, Росс Янг рассказал, что нас ждет анонс Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus. Это могут быть первые смартфоны, которые получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев второго поколения 3D Sonic Max от Qualcomm. Новый датчик способен считывать два отпечатка пальца одновременно, и он в 17 больше, чем предшественник. Обещано увеличение скорости срабатывания.





Как и в случае с предшественниками, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus предложат фронталку по центру верхней части дисплея. Похоже, рассчитывать на то, что селфи-камеру отправят под поверхность экрана, не стоит. Диагональ же дисплея базовой версии составит 6,42 дюйма, а Plus — 6,87 дюйма. По слухам, частота обновления обеих матриц составит 120 Гц.





Источник указывает на то, что новинки должны получить до 16 Гб оперативной памяти и аккумуляторы емкостью от 4000 мАч до 5000 мАч. Откладывать анонс Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus из-за коронавируса компания не намерена. Он состоит в августе, а в продажу новинки поступят в последний летний месяц или уже в сентябре.

Источник: androidauthority







