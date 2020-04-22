Это случится уже скоро. Линейка Huawei Mate пополнится новинкой

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Помните, был такой смартфон Huawei Mate S? Он вышел в 2015 году, и тогда компания решила сыграть на перегонки с Apple. В азарте конкуренции китайцы первыми анонсировали чувствительный к силе нажатия дисплей Force Touch еще до того, как он стал фишкой iPhone. Обогнали саму Apple? Не совсем.





Все дело в том, что сенсационный Huawei Mate S появился в продаже уже после того как Apple вывела на рынок iPhone с Force Touch. Более того, Force Touch в Huawei и Force Touch в iPhone — это разные вещи и преимущество не в пользу китайской разработки. Но тогда стояла цель громко заявить, что «мы опередили Apple по части инноваций».









С момента выхода Huawei Mate S прошло больше четырех лет и неожиданно компания вспомнила о нем. Она намерилась выпустить преемника этой модели. И его анонс состоится уже в мае.





Чем на этот раз решено выделиться на фоне конкурентов, сведений нет. Сказано лишь, что в нем найдут свое применение несколько фирменных технологий Huawei. Можно предположить, что к числу проприетарных разработок компании можно будет причислить чип Kirin, прошивку EMUI с сервисами HMS и быструю зарядку.





Ряд СМИ уже строят предположения, что новинка получит новейший флагманский процессор Kirin 1020. Но это вряд ли. Для выхода этого чипа еще слишком рано и, скорее всего, компания прибережет его для серии Huawei Mate 40.

Источник: tuttoandroid