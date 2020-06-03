Этот недостаток есть у большинства смартфонов. Бесит? Придется смириться

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Если отбросить маркетинговую лапшу о том, что стеклянная «спинка» смартфона — это красиво, такое решение от лукавого. Она хрупкая, скользкая и со временем задняя крышка превращается в «месиво» из потертостей и царапин. Не добавляет эстетичности и то, что она очень охотно собирает отпечатки пальцев, превращая мобильник в настоящую находку для криминалистов.

А ведь еще несколько лет назад на рынке царило засилье устройств с металлической задней крышкой. Но сегодня нытье про хрупкость и непрактичность стекла, никого не волнует. Сейчас времена, когда многие смартфоны однообразно стеклянные. И модная составляющая тут не главенствующая. На первый план выходит техническая необходимость.

Радиочастотная проводимость

Реальность такова, что металлические сплавы могут блокировать беспроводные сигналы, необходимые для нормальной работы устройств. Поэтому металл негативно влияет на прием сигнала Wi-Fi или покрытие сети. Именно для улучшения сигнала производители не гнушаются делать пластиковые кромки. Но сейчас проще сделать стеклянный корпус, чем выдумывать какие-то полоски или вставки в металлических крышках, отвечающие за пропуск сигнала.

А еще моде на стекло мы обязаны наступлению эры 5G. Это будущее, нравится нам это или нет. Поэтому на кон поставлено все, включая материалы корпуса, которые не должны мешать нормальной работе модулей сотовой связи, а также Bluetooth и Wi-Fi.

Новые технологии и деньги

Не стоит забывать и о таком благе, как беспроводная зарядка. Как известно, индукционная крышка не работает через металлический корпус. Вот и получается, что стеклянная тыльная крышка стала единственным возможным решением, которое способно обеспечить возможность заряжать устройства без проводов.

Не стоит списывать со счетов и чисто меркантильную сторону. Есть возможность неплохо зарабатывать на замене хрупкой тыльной крышки.

Источник: andro4all