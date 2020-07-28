Европейские ценники на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

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Остается неделя до презентации Unpacked, на которой Samsung покажет свои новые устройства. Естественно, что в центре внимания серия Galaxy Note 20, количество утечек о которой превышает пределы разумного. А поскольку изображения и характеристики новинок уже изрядно растиражировали, не оставив место для интриги, остается только делать предсказания по части ценников на них.

Сколько будут просить

Сегодня своим прогнозом с широкой аудиторией решил поделиться известный поставщик утечек Ишан Агарвал. Ему каким-то образом удалось раздобыть европейские ценники на серию Galaxy Note 20. И так, по его информации базовая версия линейки выйдет в версии с поддержкой 5G и без таковой. В первом случае пользователю предстоит выложить 1099 евро, а во втором — 999 евро. Речь идет о модификации с 256 Гб постоянной памяти.

Для тех, кто захочет приобрести Galaxy S20 Ultra, стоит быть готовым выложить 1349 евро за версию с 256 Гб памяти, а вариант с 512 Гб флеш-памяти обойдется в 1449 евро. При желании можно также прикупить новые Bluetooth-наушники Galaxy Buds Live за 189 евро.

Что касается характеристик Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, то они полностью рассекречены и познакомиться с ними можно здесь и здесь. Также тут вы найдете больше информации о наушниках Galaxy Buds Live.

Источник: mysmartprice